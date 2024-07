Dit jaar al 134 explosies: bekijk hier hoe vaak jouw gemeente werd getroffen

De explosies houden de gemoederen flink bezig in deze gemeentes. Zo werd onlangs in Alkmaar voor een aantal straten het cameratoezicht nog verlengd, na explosies, schoten en moord. Eerder werden al vijf straten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat is inmiddels opgeheven.

Impact op de buurt

Ook in Purmerend is het schering en inslag. In mei waren er in de Speelwagenstraat twee explosies binnen een paar dagen. Na de eerste werd cameratoezicht geplaatst door de gemeente, maar de tweede explosie kon daardoor niet voorkomen worden. De burgemeester besloot om na de explosies om een woning voor minimaal twee maanden te sluiten.

De explosies in de Purmerendse straat hebben een enorme impact op de buurt, vertelde een buurvrouw eerder aan NH. Ze zegt dat ze zich niet meer prettig voelt in de straat. "Ik zat eraan te denken om te gaan verhuizen. Maar mijn man is pas overleden en we hebben het hier samen opgebouwd. Ik laat me niet wegjagen door dat schorem."

Tekst gaat verder onder de foto.