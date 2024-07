Petitie tegen komst AZC Naarden; bewoners stellen locatie in Bussum voor

De petitie tegen de komst van een noodopvang in de Witte Toren in Naarden is in een korte tijd ruim duizend keer ondertekend. De familie Merks, directe buren van het toekomstige AZC, hebben de petitie en een brief overhandigd aan burgemeester Han Ter Heegde. In deze brief doen ze het voorstel de noodopvang naar Bussum te verplaatsen.