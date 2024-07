Schiphol-medewerkers ongerust over zomerdrukte: “Nu al veel ziekmeldingen”

"Ik zeg wel eens: wij worden niet oud, we hebben een zwaar rooster, werken in een vervuilende omgeving en doen fysiek zwaar werk. Als je dat tegen je leidinggevende zegt, krijg je te horen: 'als je het je niet bevalt, dan ga je toch weg?'", zegt Wil vol ongeloof.

Gebrek aan tilhulpen

Momenteel stijgen de temperaturen al in de bagagekelder, waardoor medewerkers die de koffers moeten tillen, met het zweet op hun voorhoofd staan. De tilhulpen, die de fysieke belasting van de medewerkers moet verminderen, zijn nog steeds niet overal geïnstalleerd of in gebruik.

"Dat maakt het werk ook nog eens zwaarder. Hoewel er airconditioning is, is het op hete dagen in de kelder niet te doen, zo heet", vertelt Wil. "De airco is één ding, maar in de kelder zijn veel zaken niet op orde. Er wordt wat aan gedaan nu, er wordt al iets meer naar ons omgekeken, maar het gaat heel langzaam."