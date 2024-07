Ook nabestaanden berusten in straf voor doodrijder 'oma Lies', geen hoger beroep

Het Openbaar Ministerie (OM) had vier jaar onvoorwaardelijke celstraf en een rijontzegging van eveneens vier jaar geëist, maar heeft besloten niet tegen het vonnis in beroep te gaan. "De rechter heeft de roekeloosheid bewezen verklaard", licht het OM toe. "Juridisch zijn we daarom tevreden met het vonnis en de verwachting is niet dat het hof tot een hogere straf komt."

Ook Maarten M. accepteert zijn straf, laat zijn advocaat weten. "Ook omdat het OM niet in beroep gaat. Hij wil dit nu afsluiten voor iedereen, en niet nog eens de familie en zichzelf door een hogerberoepsprocedure slepen."

Verlies en verdriet plek geven

Kort na de uitspraak van de rechter waren nabestaanden van 'oma Lies' nog verbolgen over de lagere straf die M. kreeg. Nu, twee weken later, is die woede bekoeld, vertelt kleindochter Lara Beintema aan NH. "We waren de eerste tijd nog erg pissig, maar nu is er iets van berusting omdat we weten dat hij de hoogst haalbare straf heeft gekregen voor zijn roekeloosheid."

Toch had de familie van Lies niet verbaasd geweest als M. wél in beroep was gegaan. "Zijn advocaat ging voor een taakstraf. Dat had ook kunnen gebeuren." Dat hij zijn straf accepteert, ook om de nabestaanden rust te geven, doet haar niet zoveel. "Je boos blijven maken heeft geen zin. We proberen als familie dit grote verlies en verdriet nu een plek te geven."

Maarten M., die de rechtszaak in vrijheid mocht afwachten, zal een oproep van het CJIB ontvangen om zich te melden voor zijn gevangenisstraf en het inleveren van zijn rijbewijs.