Jongeren in Heiloo hebben nu eindelijk een ontmoetingsplek: 'The Spot' is geopend

De nieuwe chill- en sportplek ligt tussen de velden van voetbalvereniging De Foresters en honk- en softbalvereniging Double Stars. Het idee is dat er voor iedereen wat te doen is, maar voorlopig is er alleen nog een skatepark gerealiseerd.

Groter plan

Maarten van der Molen werkt in 2021 als jongerenwerker in Heiloo en is in die tijd aanjager van het project. Met een grote glimlach kijkt hij woensdagmiddag naar de opening. "Het ziet er waanzinnig uit", vertelt Maarten. "Het originele plan is nog veel groter, dus ik hoop dat Heiloo dit ziet als een mooie eerste stap."