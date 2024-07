Rüya (10) is de nieuwe kinderburgemeester: "Hoop hele nuttige dingen te doen"

Voor de nieuwe kinderraad konden Amsterdamse leerlingen uit groep zeven en acht zich opgeven. Deze kinderraadsleden konden pitchen voor de rol van kinderburgemeester. Een jury nomineerde vijf kinderen, waaruit uiteindelijk één kinderburgemeester werd gekozen; Rüya.

De kinderraad gaat zich inzetten om de gemeente advies te geven over het scheiden van afval, een schonere stad en het tegengaan van discriminatie. "Ik hoop hele nuttige dingen te doen samen met de kinderraad. Deze periode wil ik mij gaan inzetten voor vertrouwen en veiligheid voor kinderen", aldus de 10-jarige Amsterdamse.

Zestien kinderraadsleden

De kinderraad vertegenwoordigt alle zeven stadsdelen en Weesp. In totaal gaat het om zestien kinderraadsleden die zich inzetten voor de wensen van kinderen in de stad. De kinderburgemeester wordt geholpen door de kinderraad en gaat mee met burgemeester Halsema of een wethouder naar bijzondere gebeurtenissen. Denk hierbij aan de Nationale Herdenking op de Dam en de Kinderherdenking Slavernijverleden en Keti Koti. Soms houdt de kinderburgemeester zelfs een korte toespraak.

Ook helpen zij mee om gratis ov voor kinderen te promoten. In totaal komt de kinderraad vijftien keer in het schooljaar samen. De nieuwe kinderraad start direct na de zomervakantie, zodat de termijn van de kinderraad gelijkloopt aan het schooljaar.

Dit schooljaar vervulde Phileine (11) de rol van kinderburgemeester in de stad. Onderwerpen die zij samen met de kinderraad besprak waren armoede en afval.