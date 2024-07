Scholier Tessa krijgt geen gelijk van de rechter: eindexamen Nederlands blijft ongeldig

Vlak na het eindexamen Nederlands wordt er een briefje gevonden in het klaslokaal. Het zou een spiekbriefje zijn van Tessa. Haar eindexamen wordt twee dagen later door de rector ongeldig verklaard, maar in de ogen van de scholier is dit onterecht. Ze sleept haar middelbare school voor de rechter in een kort geding.

In de rechtbank houdt ze de hele zitting vol dat het briefje geen spiekbriefje is, maar een kladpapier met aantekeningen wat ze niet bij zich had tijdens het examen. Sterker nog: de informatie op het papiertje zou niet eens bruikbaar zijn voor dit specifieke examen, namelijk Tekst Verklaren. Volgens haar zou het papiertje hoogstwaarschijnlijk uit haar tas zijn gevallen toen ze klaar was met het examen.

Rector in zijn recht

Maar de rechter geeft in de uitspraak aan dat de rector het eindexamen terecht ongeldig heeft verklaard. De vondst van het briefje zorgt namelijk dat er sprake is van een 'afwijkende situatie'. Of de scholier nou wel of geen gebruik heeft gemaakt doet daar volgens de rechter niets aan af. De rector stond volledig in zijn recht om het eindexamen van Tessa ongeldig te verklaren. Daarbij kon hij volgens het examenreglement van de school niet anders dan maatregelen nemen.

Bij de uitspraak speelt ook mee dat de rector heeft gekozen voor de minst zware maatregel. Tessa kreeg namelijk alsnog de mogelijkheid om het examen opnieuw te maken. In de ogen van de rechter is de rector dus zorgvuldig genoeg geweest.