Gravestenenbrug in centrum Haarlem nog tot november afgesloten

De karakteristieke voetgangersbrug bij het Teylers Museum is al sinds december vorig jaar afgesloten voor groot onderhoud. De brugdelen zijn weggehaald en worden in Amsterdam opgeknapt. Het was eerder de bedoeling dat de brug al in maart open zou gaan, maar die planning is niet gehaald.

Het opknappen van de grote onderdelen van de brug duurde langer. Omdat het vaarseizoen inmiddels is begonnen, liggen de werkzaamheden al een tijdje stil. De brugdelen worden nu begin oktober teruggeplaatst. Dat duurt naar schatting een week. Daarna is er nog een aantal weken nodig om de brug weer te laten werken en te testen. Half november kunnen voetgangers de brug weer over, tot die tijd worden ze omgeleid via de Melkbrug.

Fietspaden afgesloten

Omdat de aannemer voorbereidend werk moet doen voordat de brugdelen op hun plek kunnen worden gezet, zijn de fietspaden rond de Gravestenenbrug al vanaf 12 augustus afgesloten met hekken. Die afsluiting geldt tot het moment dat de brug weer open gaat. De hekken stonden eerder ook al op het fietspad, maar werden weer weggehaald omdat het werk zo lang stil ligt.