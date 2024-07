Nog even volhouden, zomers weer is onderweg

Maar het is nog niet zover. Vandaag is een rustige dag, meldt NH-weerman Jan Visser. Bewolking en zonneschijn wisselen elkaar af. Er is weinig kans op regen, op een lokaal buitje na. De temperatuur ligt tussen de 19 en 21 graden. "Er is dus weinig aan de hand. Maar het is niet echt zomers te noemen", aldus Visser.

Morgen verandert dat, want dan is er flinke kans op regen in de ochtend en middag. Later op de dag wordt het weer droog. Het wordt een koele dag: het kwik stijgt niet verder dan 18 graden.

Mooi vooruitzicht

In het weekend wordt het dan eindelijk wat beter. Zaterdag kan er nog een enkele bui vallen, maar laat de zon zich ook regelmatig zien. En op zondag loopt dan ook de temperatuur weer op tot iets boven de 20 graden.

Na het weekend begint het er eindelijk een beetje zomers uit te zien, met op maandag 25 graden. Dan kan er 's avonds wel een regen- of onweersbui over de provincie trekken. Maar volgens de weerman is er vanaf medio volgende week een overgang te zien naar zonnig en droog weer. "Met temperaturen die meer passen bij de tijd van het jaar."