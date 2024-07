Enorme ravage na zwaar ongeval op beruchte N9, weg afgesloten

De eerste meldingen van het ongeval kwamen iets voor half 9 vanochtend binnen bij de meldkamer. Door nog onbekende reden kwam een personenauto in botsing met een vrachtwagen. De bestuurder van de auto raakte bekneld en moest uit het voertuig worden bevrijd. De persoon was aanspreekbaar en is vervoerd naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn.

Het ongeval heeft een enorme ravage achtergelaten op de N9. Die is daarom tussen Bergen en Schoorl dicht. Bestuurders wordt verzocht om te rijden via de Ring Noord van Alkmaar en Koedijk.

Dodenweg

De N9 wordt beschouwd als één van de meest onveilige wegen van het land. Op de ongeveer 40 kilometer lange weg waren tussen 2017 en 2021 vijf dodelijke ongelukken en 84 slachtofferongevallen. Ook vorig jaar en dit jaar waren er nog meerdere (zeer) ernstige ongelukken op deze weg. Dat leverde de weg de bijnaam 'dodenweg' op.