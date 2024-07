OM eist jaar jeugddetentie tegen 20-jarige om voorbereiden liquidatie

In de eis van jeugd-tbs en jeugdstrafrecht weegt het OM de zeer belaste voorgeschiedenis mee van de verdachte, die uitgebreid psychologisch is onderzocht. Deskundigen adviseren een langdurige behandeling ver buiten Amsterdam: hulpverlening was tot nu toe altijd in zijn eigen omgeving, wat het lastig maakt om zijn 'loyaliteit aan verkeerde vrienden te doorbreken'.

Justitie vervolgt: "Omdat de verdachte nog niet is uitgerijpt, nog niet is verhard en een afhankelijke indruk maakt, achten de deskundigen een dergelijke behandeling in een jeugdinstelling het meest kansrijk."