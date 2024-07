Waternet houdt op te bestaan - en dat gaan mensen voelen in hun portemonnee

Efficiënter, klantvriendelijker, duurzamer en innovatiever. Aan ambitie geen gebrek toen Waternet in 2005 in het leven werd geroepen door de gemeente Amsterdam en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Voortaan zou de hele ‘watercyclus’ door één organisatie worden beheerd. Een unicum in Nederland.

Dat betekende dat Waternet zich ging bezighouden met sterk uiteenlopende taken, die voordien door het waterschap of de gemeente werden verricht. De organisatie onderhoudt dijken, reguleert het waterpeil, voert baggerwerkzaamheden uit en maakt het oppervlaktewater schoon. Waternet is ook verantwoordelijk voor de zuivering van rioolwater en de levering van drinkwater, en voor de inning van de waterschapsbelasting en drinkwaterrekening.

Waternet is geen overheidsorgaan maar een stichting. Op de website noemt het zichzelf een ‘waterbedrijf’. Het hoofdkantoor is gevestigd in twee glimmende torens aan de Amstel, die ieder veertien verdiepingen tellen en worden verbonden door glazen loopbruggen. In 2010 kreeg Waternet ook een ‘drijvend kantoor’ in Noord.