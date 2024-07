RAI ontruimd: "Over een uur gaat mijn vlucht maar mijn paspoort ligt nog binnen"

Vanochtend kreeg de politie een melding van de RAI dat er een verdacht pakket gevonden was. "Dit signaal was zo danig serieus dat wij dit groots hebben opgepakt", vertelt Guido Oostrom woordvoerder van de politie Amsterdam. De Bezoekers van het congres European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) werden in fases verzocht het pand te verlaten.