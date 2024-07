'Ierse Haarlemmers' juichen voor Oranje omdat ze tégen Engeland zijn

Paul Tierney, eigenaar van de pub die zijn achternaam draagt, verdeelt een extra grote hoeveelheid 'biermatten' over de bar. Als ervaren kastelein weet hij dat op avonden als deze de Guinness niet louter in de kelen van zijn klanten terechtkomt: juichen betekent ook dat er gemorst wordt. ''En gejuicht zal er worden'', zegt Tierney. ''Voor wie? Wat denk je! Voor Nederland natuurlijk.''

Afkeer

Hij moet eerlijk toegeven dat het meer de afkeer voor Engeland is dan de liefde voor Nederland die hem vanavond tot Oranje-supporter maakt. Om dat te verklaren geeft Paul een kort privécollege over de geschiedenis van Ierland. Samengevat komt er op neer dat de Ieren lang onderdrukt zijn geweest door de Engelsen, een gevoel dat niet ophield toen Ierland in 1937 als onafhankelijke republiek op eigen benen verder ging.

Engeland is 'boring'

''De vijandigheid is altijd gebleven'', zegt Paul. ''Zelf heb ik daar geen last van. Het is meer het algemene gevoel in Ierland. Tegen wie ze ook spelen en in welke sport dan ook: Ieren zijn altijd voor de tegenstander van Engeland.'' En vanavond helemáál, want Oranje is gewoon een veel leukere ploeg. Engeland is boring, saai dus.

''Zulke goeie spelers en dan zo laf spelen... Engeland verdient het niet om de finale te halen'', zegt een man die zich installeert voor het scherm. Het is nog vroeg, maar hij zit hier goed, zo pal voor de grote televisie en de tap binnen handbereik. ''Het wordt een mooie avond'', verzekert hij. ''En, oh ja: Nederland wint met 2-1.''

Wolfhound

Ook bij de Wolfhound, aan de andere kant van de Grote of Sint-Bavokerk, treffen de ondernemers hun voorbereidingen. Barman Seán Hoyne wijst trots naar de grote schermen binnen. Zijn vaste clientèle bestaat uit lokale Haarlemmers. Die verwacht hij ook vanavond, aangevuld met 'een hele stoet Engelsen'. De pub zal daardoor stampvol zijn en de atmosfeer awesome. ''Zaterdag was het ook geweldig. Vanavond doen we er een schepje bovenop.''

