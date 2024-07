Overleden fietser bij ongeluk met vrachtwagen is 17-jarig meisje uit Bergen

Het ongeluk gebeurde rond kwart over elf vanochtend op de hoek van de Terborchlaan met de Aert de Gelderlaan in Alkmaar. Het meisje overleed ter plekke. De vrachtwagenchauffeur is na het ongeluk doorgereden.

Dankzij tips wist de politie snel te achterhalen voor welk bedrijf de chauffeur werkt. Hij, een 22-jarige man uit Medemblik, is in de vroege middag aangehouden bij een distributiecentrum. Er wordt onderzocht of hij onder invloed was tijdens het rijden.