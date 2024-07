Kenzo Goudmijn verlaat AZ voor Derby County en tekent tot 2028 in Engeland

Goudmijn had nog een doorlopend contract tot medio 2026. Naar verluidt levert hij AZ 800.000 euro op. Hij maakte zijn debuut in het betaald voetbal op 16 maart 2018 in de gewonnen wedstrijd van Jong AZ tegen Almere City FC (4-1).

Er volgde verhuurperiodes aan Sparta (2021/22), Excelsior (2021/22 tot 2022/23) en het afgelopen halfjaar opnieuw bij Excelsior. Goudmijn kwam in totaal tot twintig wedstrijden bij AZ, waarvan vijf in Europa.