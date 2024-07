Ondernemers Wijdemeren verbolgen over gemeentelijke plannen: "Worden weggecijferd"

De brandbrief komt van ondernemersvereniging Ondernemend Wijdemeren met een achterban van zo’n driehonderd ondernemers uit de regio. Dik van Enk, voorzitter van de ondernemersvereniging, vindt dat de ondernemers van zich moeten laten horen nu ze zich zorgen maken over hun bedrijfsvoering door plannen van de gemeente. Ook voelen zij zich ‘onder valse voorwendselen’ onder druk gezet om vorig jaar in te stemmen met belastingverhogingen.

‘Bedrijfsvoering onmogelijk gemaakt’

Volgens Van Enk zijn de ondernemers 'onthutst en ongerust'. Zij maken zich onder meer zorgen over de plannen van de gemeente om de Middenweg in Nederhorst den Berg aan te pakken. De weg zou na de opknapbeurt eenzijdig worden afgesloten voor vrachtverkeer, waardoor ondernemers het moeilijk krijgen. Zo kunnen ze door de plannen bijvoorbeeld amper meer laden en lossen. “Hun bedrijfsvoering wordt hiermee onmogelijk gemaakt”, stelt de voorzitter van de ondernemersclub.

De ondernemersvereniging heeft volgens de voorzitter meerdere malen bij de gemeente aangegeven tegen de plannen te zijn. Maar vooralsnog gaat alles gewoon door. Dat is tegen het zere been van Ondernemend Wijdemeren. “Het lijkt alsof de trein doordendert en dat dit onzinnige plan om voor ons onbekende reden per se en zonder goede participatie doorgedrukt moet worden”, schrijft Van Enk in de brandbrief.

Onder druk gezet

Ook voelen de ondernemers zich door de gemeente in 2023 ‘onnodig en disproportioneel onder druk gezet’. De ondernemersvereniging stemde toen in met de plannen van de gemeente om de toeristen- en forensenbelasting fors te verhogen. Zo zou Wijdemeren volgens Van Enk uit de brand worden geholpen: “De dag voor de behandeling in de raad moesten we instemmen, anders zou de gemeente onder curatele worden gezet.”

Nu de gemeentefinanciën nog geen half jaar later mee blijken te vallen, zijn de ondernemers op z’n zachtst gezegd verbaasd. Wijdemeren hield volgens hen in 2023 4,6 miljoen euro over en toch zijn overal de lasten verhoogd. “We zijn er verbolgen over”, zegt Van Enk. Ze willen dat de verhogingen worden teruggedraaid naar het oude niveau.

Weinig ambitie

Ook ziet de ondernemersvereniging naar eigen zeggen maar weinig ambitie in de Kadernota (de bespreking van waar het gemeentegeld naartoe gaat) van de gemeente, die vanavond in de gemeenteraad wordt behandeld.

Tijdens de vergadering wordt ook duidelijk of de zorgen van de ondernemers door raadsleden worden gehoord. Van Enk is intussen stellig: “Die Middenweg kan ik je vertellen, die gaat niet eenzijdig afgesloten worden. Dat heb ik ook tegen de wethouder gezegd.”