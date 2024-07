Halve finale in gevaar: Ziggostoring in Schagerbrug

De storing begon rond 10 uur vanmorgen en is veroorzaakt door een beschadigde kabel. De kabel is tijdens werkzaamheden gebroken en Ziggo werkt op dit moment aan een oplossing. De internetprovider verwacht dat de storing voor tien uur vanavond is verholpen.

Bij 'Ons Eigen Kroeg' in Schagerbrug gaat de EK-avond hoe dan ook door, zo laat eigenaar Huub Tiebie weten. "We zijn bezig met het regelen van een hotspot. Met een telefoon en een kabel komt het goed. Ik denk dat de stress bij Ziggo op dit moment groter is dan bij mij."

Ondanks de naderende deadline van de aftrap om 21.00 uur, maakt Tiebie zich dus niet zo druk. "Mijn telefoon ontplofte vanmiddag met berichten of het hele feest vanavond wel doorgaat. Maar wij gaan van het positieve uit en ik denk dat de kroeg vanavond helemaal oranje zal zijn."

Uitwijken naar de snackbar

Mocht het bij dorpskroeg 'Ons Eigen Kroeg' toch niet lukken, dan kunnen EK-fans altijd nog uitwijken naar snackbar 'Rondom Gelukkig' aan de overkant van de straat. Eigenaar Herman Hoeve heeft namelijk geen last van storing. "Wij kijken ook voetbal hier, maar ik heb KPN. Dus ik zit veilig."

Voor wie een frietje wil bestellen, moet wel met Tikkie betalen, want zijn pinautomaat zit op Ziggo. "Die heb ik apart geschakeld, die doet het al sinds vanmiddag niet."

Maar zijn televisie heeft hij gewoon voor elkaar. De extra supporters zijn dan ook meer dan welkom. "Het zou zeker kunnen dat het hier nu drukker wordt. Dan moeten we dat maar op Facebook zetten, dat ik KPN heb, en een televisie. Bitterballen en bier heb ik sowieso op voorraad."