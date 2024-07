Wedstrijdzenuwen wakkeren bijgeloof aan: "De teriyaki nootjes van Duyvis móét ik in huis hebben"

"Eigenlijk had ik besloten om nooit meer bijgelovig te zijn", vertelt Harmen van der Veen (50) uit Amsterdam. "Vroeger haalde ik nootjes in huis, Mexicaanse mix, maar dat werkte niet. Ik vind het eigenlijk heel kinderachtig en zielig, maar ik moet toegeven dat het bijgeloof er toch weer ingeslopen is. Nu zijn het die gemarineerde pinda's van Duyvis. De Teriyaki nootjes moet ik altijd in de buurt hebben."

"Ik twijfel altijd tussen thuis kijken of in de kroeg. In de kroeg ben ik bang dat ik de voorbeschouwing mis. Thuis heb ik goed beeld, en mijn eigen nootjes dus. Als ik wel in de kroeg kijk, dos ik me niet meer volledig uit als Oranjeklant. Dat heb ik ooit gedaan en toen voelde ik me enorm voor paal staan toen we verloren. Nu zet ik een oranje hoedje van Loetje op, die kan ik ook zo weer af. Super laf eigenlijk, dat geef ik dan ook wel weer toe."