Zwemverbod in Haarlemse Schotersingel na vondst dode eenden

Botulisme wordt veroorzaakt door een bacterie, die zich vooral goed ontwikkelt in warmer, stilstaand en ondiep water. De ziekte is dodelijk voor vogels en vissen. Ze raken langzaam maar zeker verlamd en sterven uiteindelijk aan de gevolgen van de ziekte. Voor vogels is botulisme erg besmettelijk.

Gifstoffen uit bacterie

Zieke dieren zijn te herkennen aan hun traagheid. Ze bewegen amper en leggen maar korte afstanden af. Ook mensen kunnen ziek worden door de gifstoffen die de bacterie Clostridium botulinum afscheidt, al is die kans erg klein. Ziekteverschijnselen zijn moeilijk praten, slecht kunnen slikken en een verminderd zicht.

Mensen kunnen vooral besmet raken door contact met zieke dieren, daarom geldt het advies om de dieren niet aan te raken. Omdat het water van de Schotersingel een populaire plek is om te zwemmen of op een sup te stappen, staan er nu waarschuwingsborden langs het water. Op dit moment wordt nog onderzocht of het daadwerkelijk om botulisme gaat.

Vorig jaar gold er ook al een zwemverbod in de Kloppersingel, aan de andere kant van de Kennemerbrug. Het is niet bekend hoe lang het zwemverbod in de Schotersingel van kracht blijft.