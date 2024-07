Storingen verleden tijd? Brug Halfweg morgen uren gestremd om problemen op te lossen

"De brandweerpost Halfweg is minder positief", aldus de woordvoerder. "Dat is een vrijwilligerspost die dicht bij de brug zit, en waar veel mensen werken die aan de overkant wonen." Als de brug in storing is, duurt het langer voordat de vrijwilligers bij hun post zijn. Ook ervaren brandweerlieden last van files voor de brug bij het uitrijden, vertelt hij.

Sensoren registreren dat motoren niet synchroon lopen

Aannemer Spie 'gaat het euvel proberen te verhelpen', aldus de woordvoerder. Dat bedrijf heeft eerder ook de brug gerenoveerd door het brugdek te vervangen. Inmiddels is het probleem wel bekend, benadrukt hij.

De zogeheten tandheugelstang - de stang waarmee de brugklep omhoog wordt getrokken, is kromgetrokken. De sensoren in de brug registreren vervolgens dat de motoren in de zogeheten hameltorens niet synchroon lopen en schieten in storing, aldus de woordvoerder.