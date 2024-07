Jonge daders en veel onrust: zorgen om toename explosies in de regio

Explosies bij woningen, bedrijfspanden en winkels kwamen voorheen vooral voor in grotere steden, maar inmiddels krijgt ook 't Gooi regelmatig met dergelijke incidenten te maken. Criminelen gebruiken explosieven als een gewelddadig middel om te intimideren. Deze explosies hebben steevast grote impact op de buurt en veroorzaken sociale onrust.

Criminele klus

De recentste explosie in 't Gooi vond plaats in mei in De Kupstraat in Hilversum. Daar werd een explosief gegooid in het portiek waar een bekende vlogger woont. Op last van de burgemeester werd zijn woning gesloten en is er cameratoezicht in de buurt gekomen.

Begin dit jaar, in januari, werden er twee nachten achtereen explosieven geplaatst bij Café Dudok. Voormalig loco-burgemeester Karin Walters sloot het café om 'de buurt te beschermen en het gevoel van veiligheid te herstellen'.

Volgens justitie zijn de daders over het algemeen jong en gaat het vaak om kinderen van 13, 14, 15 en 16 jaar oud. Meer dan de helft van de uitvoerders zijn onder de 23 jaar, een kwart beneden de 18 jaar.