Minder milieucontroles door personeelstekorten omgevingsdiensten

Dat is reden tot zorg, zegt Chiel Jonker, milieuchemicus bij de Universiteit Utrecht. Met name omdat beperkte milieucontroles volgens hem direct invloed hebben op de gezondheid van mensen. Hij legt uit: “Bij onvoldoende controles heb je kans dat er allerlei giftige stoffen door de mazen van het net heen glippen.” En zo belanden deze, vaak voor mensen gevaarlijke, stoffen in het milieu. Die giftige stoffen komen uiteindelijk op ons bord. Via drinkwater, via de beregening op onze aardappelen, via het gras naar onze koeien en via het water naar onze vissen.



Jonker: "We hebben het over een enorm breed palet aan giftige stoffen. Van zware metalen tot PFAS.” Er kan volgens de milieuchemicus niet zonder meer gezegd worden dat de ene stof een probleem is en de andere niet. Dat hangt ook af van de concentratie. Maar, “kwik en lood wil je niet in je drinkwater, want dat is slecht voor je brein. Arseen evenmin want dat is kankerverwekkend. PFAS is schadelijk voor het menselijke immuunsysteem en bovendien mogelijk kankerverwekkend.”

Milieucontroles

De omgevingsdiensten erkennen nu zelf ook niet altijd aan alle taken te kunnen voldoen. ‘We zitten aan de grens van wat we als organisatie aankunnen', lees je terug bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, die onder andere Tata Steel controleert. Door ‘een op hol geslagen arbeidsmarkt’ zijn er ook bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord tekorten.

Dit alles is niet zonder gevolgen. Gepland werk blijft liggen en omgevingsdiensten maken noodgedwongen keuzes over welke taak prioriteit krijgt. Zo kiest Omgevingsdienst IJmond wel voor toezicht op bedrijven die al een vergunning hebben, maar minder voor de extra taak om bedrijven nieuwe milieuvergunningen te verlenen.



En dat terwijl Jonker van mening is dat controles juist moeten worden opgevoerd, in plaats van afgeschaald. Op dit moment worden alleen de bedrijven met een vergunning gecontroleerd, legt hij uit. Maar, vervolgt hij, “in het productieproces worden soms ook andere stoffen gevormd en dus geloosd waarvan bedrijven zich al dan niet bewust zijn. Voor deze stoffen is geen vergunning aangevraagd, en daarom worden ze niet gecontroleerd. Dat is idioot. De slager keurt zijn eigen vlees.”

Specialisten

Met name het invullen van specialistische functies blijkt een uitdaging. In de IJmond zijn bouwplantoetsers, ecologen, vergunningverleners milieu en ervaren juristen moeilijk te vinden. Bovendien kiezen medewerkers door de krappe arbeidsmarkt steeds vaker voor een ZZP-baan, aldus de woordvoerder van Noord-Holland Noord.

Maar als je niet weet over welke stoffen je het hebt, hoe kun je dan de risico's ervan inschatten, vraagt Jonker zich af. Kennis van zaken is volgens hem juist bij milieucontroles van groot belang. “Dan weet je bijvoorbeeld ook welke extra stoffen er kunnen vrijkomen als een bijproduct van andere giftige stoffen.”



Om dit tekort aan specialisten aan te pakken, werken veel omgevingsdiensten met trainees die intern worden opgeleid. Maar dit heeft weer gevolgen voor de uitvoering van het werk. In het jaarverslag van de Omgevingsdienst IJmond staat: “Het opleiden en werkervaring opdoen kost tijd, wat terug te zien is in de doorlooptijd van zaken."



Verschillende milieuorganisaties waarschuwen al langer dat omgevingsdiensten tekortschieten in hun taken, waardoor mensen gezondheidsrisico's lopen. In 2021 bracht een commissie onder leiding van Jozias van Aartsen een kritisch rapport uit over de kwaliteit van de omgevingsdiensten. Van Aartsen herkent de conclusies uit het onderzoek van de regionale omroepen en de NOS en wijt de tekorten onder meer aan de versnippering van de diensten: "Er zijn nu te veel omgevingsdiensten om overal voldoende specialisten in dienst te hebben. We hebben geadviseerd om een ondergrens te hanteren voor de omvang van een omgevingsdienst". Eerder dit jaar concludeerde Van Aartsen dat er nog maar weinig gedaan was met zijn eerdere advies.