Edwin (52) gaat van 30m2 naar 60m2 woonplezier: "Je moet vooral niet opgeven"

Een half jaar geleden spraken we Edwin net na zijn scheiding. Een man van in de vijftig, opgepropt in een klein studentenkamertje, het zag er haast kolderiek uit. Maar grappig was het allerminst, eerder treurig. Edwin stond hoogstpersoonlijk symbool voor de woningnood die ook in de IJmond aan de orde van de dag is.

En het heeft wat bloed, zweet en tranen gekost, maar zie hier: Edwin is verhuisd en woont inmiddels twee keer zo groot. "Je moet vooral niet opgeven. Het is zeker lastig om iets te bemachtigen. Maar waar een wil is, is een weg."

Met deze tips van Edwin verhoog je je kansen:

1. Gooi het in de groep

Via een vriend van zijn dartclub, heeft Edwin zijn woning gevonden. Hij gaf hem de tip om een aantal makelaars in de buurt een mail te sturen. "Meestal kennen mensen wel via via iemand of geven ze goede raad. Het is altijd goed om gewoon te laten weten aan mensen dat je actief op zoek bent."

2. Mailen, mailen, mailen!

Hij kroop in zijn pen en stuurde op aanraden van zijn vriend, een mail naar de makelaar. De woning waar hij nu woont, komt vaak niet online te staan. "Er zijn makelaars die woningen verhuren in de sociale sector, maar veel mensen zijn daar niet van op de hoogte. Ze hebben dan een 'interne lijst' en daar zetten ze je op." Nog een tip: blijf mailen, vraag om extra informatie en laat zeker zien dat je interesse hebt.

3. Blijf ingeschreven staan

De ellenlange wachtlijsten bij woningcorporaties geven vaak een uitzichtloos gevoel. Ondanks de lange wachttijden, blijft Edwin ook ingeschreven. Het is volgens hem altijd goed om een appeltje voor de dorst te hebben. "Ik blijf ingeschreven staan omdat je nooit weet wat er gaat gebeuren. Al ben je plek 200, je weet nooit hoe het leven gaat lopen. Blijf hoop houden, en de aanhouder wint!"