Kijken: zo raasde de storm gisteravond over de stad

Het weer zorgde op sommige plekken voor hinder. Op Centraal kwam het water volgens verschillende reizigers 'met bakken naar beneden'. In de centrale hal bij de metro staat een laagje water en ook via de liftschachten stroomde regenwater het station binnen.

In totaal waaiden vier bomen om, meldde een woordvoerder van de gemeente. Met name in Noord werden veel meldingen gedaan van takken op de weg. Die worden vandaag opgeruimd.