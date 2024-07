Herdenking 20 jaar geleden gedode Erwin: 'Niet gelogen hè, dat het mooi zou worden!'

"Het voelt soms nog als gisteren", zei vader Jan Laan dit weekend over de dood van zijn zoon Erwin, precies twintig jaar geleden. Zoals ieder jaar herdachten familie en vrienden hem bij Café Sport in Beverwijk. Maar gisteren was de herdenking extra speciaal. Er gingen twintig blauwe ballonnen de lucht in. En nog één rode, voor de moeder van Erwin en vrouw van Jan. Zij overleed afgelopen jaar.