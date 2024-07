Chauffeur MH17-rouwstoet blikt na tien jaar terug: "Zoveel emotie is onvergetelijk"

Wat Herman het meest is bijgebleven, zijn de mariniers die voor de rit de doodskisten van de MH17-slachtoffers in de auto's tilden. "Er was doodse stilte. Het enige wat ik hoorde, was het klakken van de hakken van de mariniers."

Toch zijn er andere ervaringen binnen zijn werk die hem meer hebben geraakt, vertelt hij. Herman had in dit geval geen contact met de families van de overledenen, terwijl hij dat normaal gesproken wel heeft. "Mijn collega's en ik maken veel heftige dingen mee", vertelt hij.

Mensen die alleen achterblijven

Situaties waarin mensen alleen achterblijven, grijpen Herman het meest aan. "Een keer moest ik maar twee stoelen neerzetten voor na de begrafenis." Op andere momenten is er weer veel lol. Zo jammerde een nabestaande een keer 'Wie maakt er morgenochtend nu mijn brood klaar?', waarna Herman zei 'Ik niet' en er volop gelachen werd.

"Het is vreselijk wat er is gebeurd", benadrukt hij over het neerschieten van de MH17 en de 298 passagiers en bemanningsleden die daarbij zijn omgekomen. "Elke dode verdient respect. Maar voor mij blijft het hetzelfde: een ziekte, een auto-ongeluk of een vliegtuigramp. Ik vind het mooi om mensen te kunnen helpen en dat ze afscheid kunnen nemen. Het is zeer dankbaar."