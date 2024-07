Engelse en Castricumse schoolkinderen kijken samen halve finale: "Gakpo en Kane scoren"

De leerlingen van de Landywood Primary School uit Staffordshire zijn te gast bij de Juliana van Stolbergschool uit Castricum, vanwege een samenwerking die de scholen met elkaar hebben. "Het bezoek kon niet op een beter moment vallen", lacht schooldirecteur Saskia van den Akker.

Buddysysteem

"Beide leerlingengroepen hebben zitten duimen dat hun land zou winnen, want dan wordt het samen kijken vanavond extra leuk. Iedereen heeft z'n landenshirts mee, dus dat wordt wel wat. Het zijn echt twee kampen. Ze zijn behoorlijk fanatiek en enthousiast."

Een jaar geleden zijn de scholen een intensieve samenwerking aangegaan. "We geven beiden thematisch les, dus dat is onze click. Het hele jaar door hebben de leerlingen met elkaar contact met een soort buddysysteem. Zo leren ze ook van en over elkaar en hun landen."

Gakpo en Kane

Er zijn 11 leerlingen en 3 leerkrachten overgekomen. Zij volgen deze week het schoolprogramma van Castricum. "Vandaag zijn we met ze naar het Anne Frank Huis geweest, omdat we een project over de Tweede Wereldoorlog hadden. En we maken nog een boottocht door de Amsterdamse grachten."

Vanavond gaat een grote tv in het groepsverblijf in Bakkum aan. "Samen met de Engelsen en 17 van onze leerlingen gaan we kijken. Ieder denkt dat zijn eigen land gaat winnen, al zijn ze niet heel overtuigd van hun eigen elftallen", analyseert de schooldirecteur. "Maar Gakpo en Kane gaan de doelpunten maken, hoor ik hier."