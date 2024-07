Bijzondere samenwerking tussen Zuiderzee Museum en Huizer Museum: uniek schilderij van Huizer Molen in bruikleen

Een opmerkzame conservator van het Zuiderzee Museum in Enkhuizen trof op veiling een fris ogend schilderij van een molen aan. Zijn kennersoog zag dat de schilder Co Breman was. Ooit verguisd vanwege zijn impressionistische schildertechniek. Maar de conservator vergiste zich in de afgebeelde molen.

Afgebeeld erfgoed

In eerste instantie was de gedachte dat het zou gaan om de molen in Laren aan, hoe kan het ook anders, de molenweg. Maar nadere inspectie wees uit dat het om de unieke 'standerdmolen' uit Huizen ging. Het stuk erfgoed dat tegenwoordig te bewonderen is in het Open Lucht Museum in Arnhem.

Nadat het Zuiderzee Museum flink in de buidel had moeten tasten om het werk aan te schaffen, mocht het Huizer Museum als eerste het werk tentoon stellen. "Het gaat om vertrouwen en gunnen", zegt directeur van het Huizer Museum Christian Pfeiffer. Toen het schilderij namelijk door meerdere mensen op de veiling gespot was, is er een rondje gebeld onder musea.

Huizer primeur

Zo liepen ze niet het risico tegen elkaar op te gaan bieden en het Zuiderzee Museum bleek uiteindelijk de aanschaf aan te kunnen. "Dus het contact lag er al en toen hebben wij gevraagd of het mogelijk is om het werk te laten zien", aldus Pfeiffer over het collegiale overleg.