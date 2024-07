Noord-Hollandse Oranjefans verzamelen in Dortmund: "Nog geen Engelse fan gezien"

"We worden in ieder geval warm ontvangen", vertelt Bjorn terwijl hij zich richting de oranje menigte in Dortmund begeeft. De fanzone op de Friedensplatz, midden in het centrum van Dortmund, is inmiddels helemaal volgelopen. Het plein, dat officieel plaats biedt aan 6500 voetbalfans, stroomde om 13.00 uur in een mum van tijd vol met enthousiaste Oranjefans, meldt het ANP.

'Frimpong scoort twee keer'

"Toen de halve finale duidelijk was, stapten we gelijk de auto in", vertellen drie jongens uit Haarlem in de tram richting de fanzone. "Het wordt 4-1, Frimpong scoort twee keer", voorspelt een van de drie. Over de ontvangst in Dortmund zijn de Oranjefans enthousiast. "In tegenstelling tot vroeger denk ik dat de Duitsers nu blijer met ons zijn dan de Engelsen."