Van boot tot bord: Den Oever wil visserij laten schitteren met nieuw centrum

Ook innovatie, die nodig is om te overleven in het vak, komt aan bod in het Blue Food Centrum. Het moet een plek worden waar nieuwe kennis en ontwikkelingen gedeeld worden. "Van de veertig vissers, zeker met jonge vissers aan boord, is zeker de meerderheid bereidheid om mee te werken. Dit plan sluit aan bij de kracht die er al is op het gebied op bedrijvigheid, innovatie. Het probeert aan te sluiten bij wat er al is. Het moet een extra zetje in de rug geven. We proberen een bijdrage te geven, de kracht ligt er al", zegt wethouder Robert Leever.

Regio

Er gaat dus niet alleen geld naar de haven van Den Oever. Ook Texel en Den Helder hebben projecten opgezet. Robert Leever: "We hebben hier met de drie gemeenten heel hard aan gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Het was een zoektocht naar de grote gemene deler die onze uitdagingen verbindt, maar die kwam al snel dankzij de input vanuit de betrokkenheid vanuit de samenleving. Dat sterkt je dat dit niet alleen iets is wat ver weg bedacht is maar ook echt lokaal leeft."