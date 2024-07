TicketSwap grijpt in, EK-tickets Westergasterras niet meer voor woekerprijzen te koop

De kaarten voor het kijken van de halve finale, die vanavond op een groot scherm op het Westergasterras te zien is, waren maandag binnen twintig seconden uitverkocht. Het terras is de enige plek in Amsterdam waar de halve finale van het EK op een groot scherm buiten te zien is. Zo'n zeshonderd mensen waren na de sluiting van de ticketverkoop op zoek naar een kaartje voor het evenement.

Nadat de tickets waren uitverkocht, werden deze voor verschillende hoge prijzen doorverkocht via TicketSwap. De gratis kaartjes, waar door Westergasterras, alleen servicekosten voor werden gerekend, werden later zelfs voor 65 euro aangeboden.

Maatregelen

TicketSwap laat aan AT5 weten dat zij 'maatregelen nemen'. "Dit omvat het terugbetalen van de getroffen tickets en het nemen van passende maatregelen tegen gebruikers die gebruik hebben gemaakt van deze fout", aldus een woordvoerder.

Daarnaast benadrukt het bedrijf dat het platform staat voor een 'eerlijke en veilige marktplaats voor iedereen'. "We verbeteren voortdurend onze systemen om te voorkomen dat dergelijke problemen zich opnieuw voordoen."

'Kansloos'

Programmeur Bart Elshof van de Westerunie, waar het Westergasterras bij hoort, noemde de actie van de ticketdoorverkopers eerder deze week 'kansloos' en gaf aan dat het Westergasterras zelf maatregelen neemt om dit in de toekomst te voorkomen.. "Deze mensen komen direct op onze zwarte lijst. Zij kunnen nooit meer een ticket bij ons kopen. Als je zo geld wil verdienen? Dat is kansloos...", vertelde hij toen aan AT5.

Ook liet Elshof weten dat zij druk bezig waren om alles recht te trekken. "En de mensen die zulke hoge prijzen vragen, worden geblokkeerd. Het internet vergeet niets!"