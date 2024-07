Film vs. musical: Zaanse basisscholen kiezen voor een alternatieve afscheidsvorm

De 11-jarige Latoyha heeft een duidelijke voorkeur, vooral omdat ze vindt dat de klas veel hechter is geworden. "We hebben alles zelf gemaakt", zegt ze enthousiast. Ze vindt het jammer dat de andere school dit niet meemaakt. Latoyha: "Ik denk dat musical wel het leukste is, want het is het laatste dat je doet als klas samen."

Hun 22-jarige Juf Femke Ooijevaar studeert aan het conservatorium heeft er veel tijd ingestoken. "Ik wilde een klas dichterbij elkaar brengen en meer verbinden", zegt ze over de eindmusical. Ze vindt het dan ook 'heel zonde' dat het op sommige scholen verdwijnt. "Het is voor de kinderen een grote winst, niet alleen in hun onderwijs, maar ook als groep en in hun afsluiting."

"Met een film doe je dat ook wel. Maar minder. Ik denk dat het meerwaarde is om op het podium te staan en een publiek te zien."

Meegaan met de tijd

Theatermaker en videokunstenaar Eva Julia Bervoets heeft daar een ander idee over. Ze werkt als toneeljuf bij Het Zaanplein in Zaandam en ziet de kinderen genieten van het maken van de film.

"Film is echt van deze tijd. De dramaturgie van een film is anders dan van een musical. Ik heb gemerkt dat ze zingen of dansjes niet altijd leuk vinden. We doen wel een nummer en zo proberen we dat in de film in te borduren." Er is volgens Eva ook een eindlied met alle leerlingen. Daar komt een videoclip van.

Met limousine naar de afscheidsavond

De leerlingen krijgen volgens haar ook echt een afscheidsavond. Er staat een verrassing in de school en tijdens de première klaar. Daarnaast hebben de leerlingen zelf bijzonder vervoer geregeld, namelijk een limousine. Eva: "Ze gaan helemaal in gala."

Film of theater: de leerlingen veren met veel plezier mee. De vorm die de school heeft gekozen, is dan ook bij beide groepen favoriet. Rikan: "Ik zou het nog wel een keer willen doen, want het is heel leuk!"