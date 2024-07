Michel Rog wordt nieuwe burgemeester Bloemendaal: college weer compleet

De gemeenteraad van Bloemendaal besloot dinsdag de 51-jarige Rog voor te dragen als nieuwe burgemeester. Daarmee is zijn benoeming zo goed als rond. Commissaris van de Koning Arthur van Dijk moet de kandidatuur van Rog nog officieel voorleggen aan de minister van Binnenlandse Zaken.

Uiteindelijk benoemt de koning de nieuwe burgemeester. Dat is normaal gesproken een formaliteit. Het is de bedoeling dat Michel Rog op 3 oktober wordt geïnstalleerd in een bijzondere raadsvergadering.

Ervaren politicus voor diverse partijen

Rog werd geboren in Den Bosch en werkte korte tijd als leraar maatschappijleer op een middelbare school. Hij was bestuurder bij vakbond De Unie en later voorzitter van CNV Onderwijs.

Vanaf 2002 was Rog vier jaar lang fractievoorzitter van D66 in het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes. Bij de Kamerverkiezingen van 2012 werd hij namens het CDA gekozen. In 2020 werd hij CDA-wethouder in Haarlem, maar Rog trad een jaar later nadat hij in opspraak kwam door zijn verzet tegen het coronabeleid van het kabinet.

Vorig jaar koos Michel Rog opnieuw voor een nieuwe politieke kleur: hij sloot zich aan bij Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt. Op dit moment werkt hij nog als zelfstandig adviseur.

College weer compleet

Met de aanstaande benoeming van Michel Rog is het college in Bloemendaal straks weer compleet. Sinds het vertrek van Elbert Roest werd Ankie Broekers-Knol aangesteld als waarnemend burgemeester. Onder haar leiderschap stapten twee wethouders op: VVD-er Nico Heijink en Henk Wijkhuisen van D66.

Daarmee bleef alleen wethouder Attiya Gamri van de PvdA over. Vorige week werden VVD-er Rob Scholte en oud-raadslid in Haarlem Thessa van der Windt (D66) al benoemd als nieuwe wethouders. Met een nieuwe 'vaste' burgemeester en drie wethouders is het college in Bloemendaal straks weer compleet.