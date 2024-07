Fietser overleden bij ongeluk met vrachtwagen in Alkmaar, chauffeur rijdt door

Dat meldt de politie zojuist. Het ongeluk gebeurde rond elf uur vanochtend. Hoe het precies heeft kunnen gebeuren wordt momenteel nog onderzocht. De fietser overleed ter plekke.

De vrachtwagenchauffeur is na het ongeluk doorgereden. De politie heeft contact met het bedrijf waar de chauffeur voor werkt en is naar hem op zoek. "Het is namelijk nog niet duidelijk of hij opzettelijk doorreed of per ongeluk", aldus een woordvoerder van de politie.

Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie nog niks delen. De Terborchlaan is afgesloten voor het onderzoek.