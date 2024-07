Zaandammer Finn Stam door AZ verhuurd aan promovendus FC Groningen

Stam begon met voetballen bij Fortuna Wormerveer en sloot daarna aan bij de jeugdopleiding van Ajax. In 2016 ging hij naar AZ en begon hij in de Onder 14 van de Alkmaarse club. De afgelopen jaren maakte hij veel minuten bij Jong AZ. De verdediger speelde in totaal 62 wedstrijden in de eerste divisie. Daarnaast maakte hij deel uit van de selectie die in 2023 de UEFA Youth League won.

Afgelopen seizoen maakte Stam op 2 maart zijn debuut in de eredivisie. In het uitduel tegen Sparta (1-1) kwam hij als vervangen van Yukinari Sugawara in het veld.