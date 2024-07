Arno Scheepers verlaat 'zijn' Hilversum voor Voorne aan Zee: "Wil een zichtbare burgemeester zijn"

Over Arno Scheepers valt veel te zeggen, maar niet dat hij als wethouder weinig in beeld kwam. Dat hij onevenredig veel aandacht kreeg, had te maken met zijn portefeuille. Met grote projecten als de metamorfose van het stationsgebied, het Arenapark, de Kerkbrink die op de schop moet en het zoeken naar een oplossing voor het waterprobleem in Hilversum-Oost ging dat bijna vanzelfsprekend.

Bij de mensen thuis

Maar het is meer dan alleen portefeuilles beheren waardoor je als bestuurder makkelijk de schijnwerpers kunt pakken. Zichtbaar en benaderbaar zijn, dat hoort bij Scheepers' bestuursstijl. "Je moet naar buiten. Je moet de samenleving in: op de markt zijn, bij mensen thuis, bij instellingen. Wat ik absoluut mee wil nemen, is heel veel communiceren over wat je doet, dus op social media, in de krant, actief journalisten en media opzoeken en ook vloggen", zegt de VVD'er.

Als wethouder in Hilversum maakte hij als enige zelf korte video's waarin hij vertelde waar hij allemaal mee bezig was. Zo zag je hem rennend over het Arenapark gaan, dat over een dikke tien jaar het Hilversumse sporthart moet zijn, uitleg geven bij wijkcentrum De Geus over het belang van infiltratiekratten in de grond en een item maken over de koop en de komst van een vleugel in het raadhuis.

Daar kunnen bewoners van Voorne aan Zee ook op gaan rekenen als Scheepers hun burgemeester is.

Verrassing

Arno Scheepers trad in 2018 trad aan als wethouder, nadat hij daarvoor enkele jaren daarvoor als raadslid had gewerkt. Dat hij toen na Floris Voorink de tweede VVD-wethouder werd, was een behoorlijke verrassing en dat geldt eigenlijk ook voor de keuze om naar een burgemeesterspost te solliciteren.