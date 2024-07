Hoe een brand in een verdeelstation in Hoorn wordt geblust met een joystick

Anderhalf uur later, rond 15.30 uur, is het vuur gedoofd en maakt de brandweer zich klaar om te vertrekken. Het verdeelstation moet afkoelen en het dak waar de brand woedde moet door een dakdekker worden gerepareerd, vanwege het heftige weer dat dinsdag in aantocht was.

De oorzaak van de brand wordt onderzocht, bevestigt Liander. Er zijn geen gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade binnen is. Een deel van Hoorn - zo'n 10.000 huishoudens - zat vanwege de brand zonder stroom. Maar dat was van korte duur, benadrukt Liander: "De stroom viel voor vijftig seconden weg, maar kon door de twee andere transformatoren in het gebouw snel worden opgevangen."

Dijklander Ziekenhuis heeft geen last

Het Dijklander ziekenhuis, dat in de buurt van het verdeelstation zit, heeft weinig gemerkt van de stroomstoring, vertelt woordvoerder Marjolein Beijne. "We hebben inderdaad een korte spanningsdip gehad in de stroomvoorziening. Dat betekent dat lampen op de gang en bijvoorbeeld niet essentiële computers kort uitvallen. Apparatuur die van levensbelang zijn, zoals beademingsapparatuur of de lampen in de operatiekamer, hebben een ingebouwde accu die een spanningsdip op kunnen vangen."

Een chirurg die net bezig is met een operatie, merkt hier dus niets van. Mocht de stroom echt niet terugkomen, dan heeft het ziekenhuis een noodaggregaat die de functie van het stroomnet tijdelijk overneemt. Een ziekenhuis moet zo een paar dagen zonder stroom kunnen. “Dit was zo’n korte dip, dat het noodaggregaat niet is opgestart. Omdat de brand vlakbij was en we wellicht last konden krijgen van rook hebben we wel nauw contact met de Veiligheidsregio gehad en de crisisorganisatie opgeschaald. Gelukkig was de brand snel onder controle."