Rode lichtjes op windmolens Wieringermeer gaan uit: einde 'Red Light District'

Al vanaf het moment dat het windpark er kwam, is het een ergernis voor veel omwonenden in de Wieringermeer: rode lichtjes bovenop de vele windmolens die altijd aan staan. De lichtjes moeten het naderend vliegverkeer waarschuwen voor het windmolenpark, maar omwonenden vinden het vervelend dat het door de lichtjes nooit meer echt donker is.

Helikopters

Dat moest anders, vond ook Vattenfall, en er werd gekeken naar oplossingen. In Duitsland is geëxperimenteerd met sensoren die werken met transponders in vliegtuigen. Door zo'n sensor gaan de lichtjes alleen aan als er een vliegtuig in de buurt is, en blijven de lampen anders uit. Dat is hier extra ingewikkeld vanwege de helikopters van Vliegveld de Kooy in Den Helder, maar ook daar is een oplossing voor gevonden. Door middel van infraroodlampen kunnen ook die helikopters en het transport van Defensie op tijd de windmolens opmerken.

"We zijn er al een hele tijd mee bezig", geeft Robert Portier van Vattenfall aan. "We wisten dat het werkt en we wilden het ook, maar het was lange tijd niet zeker of het kon en mocht."

Uitgerold

Nadat in het Zeeuwse windpark Krammer succesvol was getest met de sensoren en er vanuit de politiek goedkeuring kwam, kon het plan eindelijk verder in Nederland worden uitgerold. Vattenfall is van plan om de systemen bij de windmolens in de Wieringermeer dit najaar te vervangen, waarna de luchtvaartautoriteit nog officieel zijn toestemming moet geven.

Het vervangen van de systemen kost veel geld; de provincie en het ministerie van Economische Zaken dragen daar voor een deel aan bij. "Maximaal 40 procent wordt vergoed", zegt communicatieadviseur Jim Driesen. "De overige 60 procent moeten de bedrijven zelf betalen."

Wanneer de lampen écht uit gaan, is nog niet te zeggen omdat de luchtvaartautoriteit het moet goedkeuren. Het streven is nog dit jaar, zo geven zowel de provincie als Vattenfall aan.