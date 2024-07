Dermatoloog heeft het drukker dan ooit: 'Mensen checken knobbels, maar niemand checkt zijn huid'

Ook privé kreeg Gaastra te maken met huidkanker. Zijn vader bleek een melanoom te hebben. En hoewel het er aanvankelijk op wees dat het goed te behandelen was en de plek volledig was weggehaald, bleek er toch meer schade te zijn. "Hij kreeg meer plekjes, uitval in zijn oog en had ook mentaal niet meer alles op een rijtje. Ik drong aan op meer onderzoek en toen bleek dat hij 40 uitzaaiingen in zijn hoofd en lever had." Zijn vader overleed niet lang daarna.

"Wrang ja, dat je dermatoloog bent en je vader overlijdt aan huidkanker", verzucht Gaastra. "Maar melanomen blijven onvoorspelbaar. We kijken nu vooral naar de dikte van melanomen, maar het lijkt erop dat er meer dingen meespelen. Er wordt nog volop onderzoek ernaar gedaan, maar we hebben nog lang niet genoeg kennis over melanomen."

Gezichtsscan

De huidtherapeuten van Centrum Oosterwal gebruiken sinds 2017 een gezichtsscan die de conditie van de huid meet en onder andere zonneschade kan detecteren. Alles wat op de foto donker is, is beschadigde huid. Daarmee kun je gericht behandelen.

Uniek is het apparaat niet in Nederland, wel bijzonder is dat het in Alkmaar preventief kan worden gebruikt. Het apparaat wordt gebruikt bij cosmetische behandelingen; als daarbij zonneschade ontdekt wordt, ben je er snel bij en kun je mensen ook eerder behandelen.

