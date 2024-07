Oranjefans op de trein naar Dortmund: "Heb een rugtassie en een slaapzak, en verder zie ik wel"

Of er dan nog wel slaapplekken in de stad zullen zijn, met de 75.000 fans die de KNVB verwacht? "Ik heb een rugtassie en een slaapzak. Misschien ga ik wel in een park liggen", lacht de fan. "Nee, moet vast goed komen", zegt hij er snel achteraan. Een groep jongens heeft een ander plan. "We pakken om 5.00 uur de trein terug. Dus we hopen dat we winnen; dan wordt het een mooie nacht. Anders wordt het overleven."

Een andere Oranjefan kiest eieren voor haar geld: "Ik ga voor de sfeer naar Dortmund, want ik wil het toch meemaken, maar de wedstrijd kijk ik in Nederland."