Lucas (7) en Joey (8) worden zomaar in het water geduwd: 'Gelukkig net zijn A-diploma'

Een ander slachtoffer is Keano, de 11-jarige zoon van Rody Römer uit Hoorn. In het voorbijgaan werden hij en zijn zusje Noëlle (8) twee weken geleden aangesproken door twee jongens, vermoedelijk tussen de 11 en 13 jaar. "Die jongens zeiden dat ze 20 euro waren verloren bij de waterkant en vroegen of mijn zoon wilde helpen zoeken. Hij is nogal beïnvloedbaar en zocht dus mee. Vervolgens werd hij zo de sloot in gegooid."

Keano is niet in het bezit van een zwemdiploma, maar kon wel naar de kant zwemmen. "Ik heb daarna de hele wijk doorgezocht, maar die gasten waren al verdwenen. Kinderen in de sloot duwen, dat is geen grapje meer. Het zal in hun ogen kattenkwaad zijn, maar ze overzien de gevolgen niet. Mijn dochter durft nu niet meer langs die plek te fietsen."