Koken met Kok aflevering 1: look-achtige planten met pasta en geitenkaas

Orzo met judasoor, geitenkaas en daslook

Ingrediënten:

- Gedroogde judasoor of andere gedroogde paddenstoelen

- Pak orzo

- Handje daslook of verse spinazie (dan wel wat knoflook toevoegen)

- Takje rozemarijn

- Bolletje verse geitenkaas

- Olijfolie

- Zout

Als je veel daslook gevonden hebt, maak dan ook wat daslookolie door de daslook gewassen en zo droog mogelijk in een blender te doen met wat olijfolie. Giet dit vervolgens door een zeef of kaasdoek, waarbij je de olie opvangt in een schoon bakje, dit blijft makkelijk een week goed in de koelkast. Voor gebruik even op kamertemperatuur laten komen!

Wel de judasoor/paddenstoelen in lauw water. Giet af, snij in reepjes en leg apart. Kook de orzo volgens de aanwijzingen op het pak in gezouten water. Doe wat olijfolie in een koekenpan en leg de rozemarijn erin. Voeg de judasoor toe en de daslook of spinazie. Roer even door en voeg de orzo toe. Zet het vuur uit en breek de geitenkaas in stukjes door de pasta. Eet smakelijk!