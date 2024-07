Veel zorgen en soms wat tranen: bewoners laten zich horen tegen komst asielzoekers Naarden

Een van de grote vragen die dan ook speelde was: zijn er geen andere locaties beschikbaar? Nee, luidde het antwoord van de gemeente. Burgemeester Ter Heegde gaf aan dat de gemeente in totaal 400 asielzoekers moet opvangen van het Rijk. Tien locaties zijn er aangedragen bij het COA, maar allemaal zijn ze afgewezen. Er is daarna een elfde plek - de Witte Toren langs de snelweg A1 - gesuggereerd en die bleek, vooralsnog, wel geschikt genoeg.

Garanties zijn niet te geven

Een andere grote zorg voor de buurt is veiligheid. Een mevrouw die al 32 jaar praktisch naast de locatie woont, wilde weten hoe de gemeente die denkt te garanderen.

"Honderd procent garantie op veiligheid lukt niet", erkende de burgemeester. Wel gaf hij aan dat er 'in samenspraak met de inwoners een pakket aan voorwaarden gemaakt moet worden waarmee het wel allemaal goed kan landen'. Ter Heegde nam de twijfels van omwonenden wel zeer serieus: "Uw zorg is mijn zorg", zo klonk het.

Geen haast

Als alles volgens plan verloopt komen de asielzoekers vanaf september, maar de burgemeester laat ook weten dat de gemeente zich niet gaat haasten. Het ‘pakket’ voor de veiligheid en de voorwaarden voor de asielzoekers moet goed zijn.

En dat gaat tijd kosten, op z’n minst een aantal maanden. De bestuurder voegde daaraan toe dat september dus niet gehaald gaat worden als het gaat om het huisvesten van de 150 asielzoekers op het terrein van de Witte Toren.

Veel emoties

De drukbezochte avond was gevuld met veel emoties. Een enkeling barstte in tranen uit als ze hun vraag aan de gemeente of het COA mochten stellen.

En dan had nog niet eens iedere belangstellende een plekje in de zaal kunnen bemachtigen. Wegens beperkte ruimte was er een 'deurbeleid', waardoor een grote groep mensen tevergeefs buiten moest blijven staan. Binnen leidde dat tot verontwaardigde reacties, ook vanwege het feit dat een aantal raadsleden zich op het laatste moment had ingeschreven en als ‘publiek’ aanwezig was.

