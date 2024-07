Ajax-talent Misehouy wordt teamgenoot van Daley Blind bij Girona

De 18-jarige Misehouy werd geboren in Amsterdam en begonnen met voetballen bij OSV. Op jonge leeftijd werd hij ontdekt door Ajax en sloot hij aan bij de jeugdopleiding. De aanvallende middenvelder stond in de Amsterdam bekend als een heel groot talent. Hij doorliep de gehele jeugdopleiding en het leek een kwestie voor tijd dat de jongeling zich mocht gaan laten zien in de hoofdmacht.

Zo ver zou het uiteindelijk niet gaan komen. Na moeizame onderhandelingen over een nieuw contract besloot Misehouy vorig seizoen al dat hij de deur bij Ajax achter zich dicht zou gaan trekken. Misehouy kwam tot 44 wedstrijden voor Jong Ajax en wist hierin 11 keer te scoren.