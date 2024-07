IJmuidense voebalfanaten met partybus naar Dortmund

Grote animo

Voor organisator Dani Rengers is het niet de eerste EK-wedstrijd die hij in Duitsland bezoekt. De wedstrijd van Nederland tegen Oostenrijk bekeek hij ook al in Duitsland. En dat was zo’n succes, dat hij de halve finale beslist weer op dezelfde manier wilde meemaken.

Vorige week smeedde hij het plan. "Eerst had ik geregeld dat we met een groepje jongens met taxi's naar Dortmund zouden gaan en dan om 1.00 uur weer terug zouden rijden. Hotels waren namelijk 700 euro per nacht. De animo bleek echter zo groot dat ik wel een bus kon huren."

Nog voor de wedstrijd tegen Turkije, reserveerde hij onder voorbehoud een partybus. "En dat was maar goed ook, want daarna ontstond er een hele reservelijst van mensen met hetzelfde plan."