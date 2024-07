Man rooft auto's leeg in Hoofddorp en betaalt met buitgemaakte pas in coffeeshop

De eigenaar van de auto ziet dinsdagochtend 28 mei dat het portier aan de bestuurderskant van zijn auto niet helemaal goed dicht zit. Binnen in zijn auto blijkt alles overhoopgehaald en er is een pinpas meegenomen.

De auto van zijn vrouw, die ernaast op de oprit is geparkeerd, blijkt een zonnebril van het merk Tom Ford gestolen te zijn.

Op beeld vastgelegd

Met de gestolen pinpas is later op diverse plekken in Hoofddorp en Amsterdam gepind. Onder meer bij een coffeeshop en supermarkt in Amsterdam. Bovenstaande camerabeelden betreffen de stationshallen in Hoofddorp en een camera bij de ingang van een supermarkt aan het Orlyplein in Amsterdam-Sloterdijk.

Tekst loopt door na video uit de uitzending: