Zware mishandeling op het station van Castricum: politie deelt camerabeeld van verdachten

Maar de zaak is daarmee nog niet klaar. De identiteit van drie andere verdachten is nog altijd niet bekend, die zien we in bovenstaand beeld in het tunneltje en op de trap van het station lopen. Politie Noord-Holland: “Ook zij namen deel aan de openlijke geweldpleging en mishandeling, maar hun identiteit is niet bekend.”

De verdachten die nog worden gezocht, hebben alleen een aandeel in de mishandeling van het tweede slachtoffer. Ze delen klappen en schoppen uit. Ze worden alle drie tussen de 14 en 20 14 en 20 jaar oud geschat.

Signalementen

De eerste verdachte heeft een lichtgetinte huidskleur, heeft zwart achterover gekamd haar en had een blauwgrijze spijkerbroek met scheuren bij de knieën aan en een donkere winterjas met capuchon op. Hij valt het slachtoffer van achteren aan en geeft hem een vuistslag tegen het hoofd. Daarna volgen nog meerdere klappen en een schop.

De tweede verdachte heeft ook een lichtgetinte huidskleur, met zwart haar naar voren gekamd en een snor en sikje. Hij droeg een grijze hoody, donkere spijkerbroek en witte schoenen. Hij deelt het slachtoffer trappen uit. De derde verdachte heeft eveneens een lichtgetinte huidskleur, met zwart kort krullend haar. Hij droeg tijdens de mishandeling een donkerblauwe spijkerbroek, zwarte winterjas en witte schoenen met groene accenten. Hij schopt en slaat het slachtoffer.

De politie toont in Bureau NH bovenstaand geblurd camerabeeld. “Als ze zich na een week niet gemeld hebben of ze zijn niet herkend dan tonen we ze volgende week volledig herkenbaar."