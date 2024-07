Politie zoekt fietsende jongen voor explosie bij woning in Hilversum

Flinke schade

De verdachte is vastgelegd in het stationsgebied van Hilversum, waar hij op een fiets te zien is. Hij wordt verdacht van het beschadigen van een woning en het in gevaar brengen van de bewoner. Op de foto's hierboven is te zien dat zowel de deur als het raam schade hebben opgelopen.

Vanwege zijn vermoedelijke minderjarigheid is zijn gezicht geblurd. Hij heeft een week de tijd om zichzelf te melden. Herken jij deze persoon? Ben jij deze persoon? Neem dan contact op met de politie.