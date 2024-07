Welgeteld nul meldingen bij Gooise brandweer tijdens code oranje

Gisteren werd door het KNMI code oranje afgegeven. Er werden zware onweersbuien verwacht die van het zuidwesten naar het noordoosten over het land zouden trekken. Deze buien zouden gepaard gaan met intense regenval, krachtig onweer, grote hagelstenen en zware windstoten.

Maar na afloop blijkt de stormschade in 't Gooi, net als in de rest van Noord-Holland, gelukkig mee te vallen. Sterker nog: een woordvoerder van de Brandweer Gooi- en Vechtstreek laat weten dat er niet eens uitgerukt hoefde te worden voor stormgerelateerde incidenten. In de meldkamer zijn er welgeteld nul meldingen binnengekomen. "We zijn 's avonds een aantal keer bij elkaar gekomen om alles in de gaten te houden, maar tegen de tijd dat de storm ons bereikte was het al enorm afgevlakt."

Voorbereidingen

Wel werden er op verschillende plekken in 't Gooi voorbereidingen getroffen voor het voorspelde noodweer. Zo werden er op de Gooise campings de stormbanden en extra haringen tevoorschijn gehaald om zo de storm te doorstaan. Maar van paniek in de tent was allerminst sprake, zo vertelde de gasten en de eigenaren van de Loosdrechtse gaycamping.